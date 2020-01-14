رئيس وزراء إيطاليا يصل مصر لبحث الشأن الليبي مع السيسي

وصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن كونتي سيجري محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول دعم التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى الشأن الليبي.

وكان كونتي دعا، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وقال إن «وقف إطلاق النار قد يتسبب بوضع خطير ما لم يُدرج في إطار جهد جماعي أوسع للمجتمع الدولي».

وتسعى ألمانيا إلى عقد مؤتمر حول ليبيا الأسبوع المقبل في العاصمة برلين. وسيحضر كونتي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المؤتمر الذي ستدعى له دول عدة أخرى.

تأتي زيارة كونتي لمصر بعد أيام من زيارة وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو إلى القاهرة ضمن جولة شرق أوسطية. وشارك دي مايو في القاهرة في الاجتماع الخماسي التنسيقي الذي ضم إلى جانبه وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا لبحث الأزمة الليبية.

يأتي ذلك، في إطار مساعي دبلوماسية لحل الأزمة الليبية.

تشهد ليبيا وقفاً لإطلاق النار بدأ سريانه ليلة السبت/الأحد.