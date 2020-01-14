آخر من هزم الفريق على أرضه.. سيتين المدرب الجديد لبرشلونة

أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، رسميا فسخ عقد مدربه إرنتسو فالفيردي، والتعاقد مع كيكي سيتين خلفا له.

ويقود سيتين “البلاوغرانا” لمدة موسمين ونصف، حيث من المنتظر أن يوقع رسميا غدا الثلاثاء، عقده مع الفريق الكطلوني، حيث سيظهر في مؤتمر صحافي أمام وسائل الإعلام.

ويعتبر المدرب الجديد لزملاء ليونيل ميسي، آخر من أذاق برشلونة الهزيمة على أرضه في جميع المسابقات، وتحديدا يوم 11 نونبر 2018، عندما كان سيتين مدربا لريال بيتيس، إذ انتهت المباراة حينها بتفوق الضيوف بـأربعة أهداف لثلاثة، برسم الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني.

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وتسببت الخسارة الأخيرة للفريق الكطلوني أمام أتليتيكو مدريد بثلاثة أهداف لاثنين، برسم نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الخميس الماضي، في تعالي الأصوات المطالبة بإقالة ڤالڤيردي.

وانضم المدرب البالغ من العمر 55 عاما، إلى “البلاوغرانا” ماي 2017، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق أتليتيك بيلباو.

وحقق ڤالڤيردي مع البارصا بطولة الدوري “الليغا” في مناسبتين، وكأس الملك، والسوبر، غير أنه فشل في الظفر بدوري أبطال أوربا، علما أنه سيترك الفريق وهو في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد، ناهيك عن بلوغه ثمن نهائي دوري الأبطال.