العرائش..عثور على أربعيني مشنوقا على جذع شجرة في ظروف غامضة

عثر عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، على شخص مشنوقا بواسطة حبل على جذع شجرة بغابة المغرب الجديد بالعرائش.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الضحية كان قيد حياته في عقده الرابع، وينحدر من سيدي يحي الغرب إقليم “سيدي سليمان”.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه يجهل لحد الآن أسباب انتحار الهالك.

هذا، وتم نقل جثة إلى مستودع الأموات، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا حول الظروف الذي دفعت الهالك الى شنق نفسه.