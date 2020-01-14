تعاقد مع سيتين خلفا له.. برشلونة يُقيل فالفيردي

قالت صحيفة “موندو ديبورتيڤو” الكطلونية مساء اليوم الاثنين، إن نادي برشلونة الإسباني، أقال مدربه إرنستو ڤالڤيردي، الذي تعاقد معه الفريق صيف 2017.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن الإعلان الرسمي عن الإقالة سيكون غدا الثلاثاء، حيث سيظهر رئيس النادي بارتوميو، مع المدير الرياضي إريك أبيدال.

وأضافت “موندو ديبورتيڤو” أن بطل إسبانيا تعاقد مع الإسباني كيكي سيتين لخلافة ڤالڤيردي، في قيادة سفينة زملاء ليونيل ميسي خلال الفترة القادمة.

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وتسببت الخسارة الأخيرة للفريق الكطلوني أمام أتليتيكو مدريد بثلاثة أهداف لاثنين، برسم نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الخميس الماضي، في تعالي الأصوات المطالبة بإقالة ڤالڤيردي.

وانضم المدرب البالغ من العمر 55 عاما، إلى “البلاوغرانا” ماي 2017، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق أتليتيك بيلباو.

وحقق ڤالڤيردي مع البارصا بطولة الدوري “الليغا” في مناسبتين، وكأس الملك، والسوبر، غير أنه فشل في الظفر بدوري أبطال أوربا، علما أنه سيترك الفريق وهو في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد، ناهيك عن بلوغه ثمن نهائي دوري الأبطال.