صيادلة المغرب ساخطون على آيت الطالب ويهدودن بالاحتجاج!

هدد صيادلة المغرب بخوض وقفة احتجاجية يوم 10 فبراير المقبل، أمام مقر وزارة الصحة، احتجاجا على ما اسموه سياسة “اللامبالاة للوزارة اتجاه الأوضاع المتدهورة للصيدليات”.

وأوضحت كونفدرالية صيادلة المغرب، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة قدمت رسائل سلبية في الثلاث الأشهر الأخيرة، التي تهدد من خلالها المسلك الطبيعي للأدوية”، مبرزة انها الوزارة “تراجعت عن التزاماتها السابقة في تنزيل توصيات اللجنة المشتركة مع الوزير السابق لإصلاح القطاع”.

وشددت كونفدرالية صيادلة المغرب على أن “وزارة الصحة لم تعد تتواصل بصفة نهائية، مع التمثيلية المهنية للصيادلة، ونهج سياسة الآذان الصماء، اتجاه قضاينا المصيرية” وفقا لتعبيرها.

وأضافت كونفدرالية صيادلة المغرب ان الوقفة الاحتجاجة المزمع خوضها في فبراير المقبل، تهدف الى التعبير عن “السخط والاحتقان المتزايد لدى الصيادلة جراء سياسة اللامبالاة للوزارة اتجاه الأوضاع المتدهورة للصيدليات”.