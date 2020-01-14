وفاة أسير مصري نتيجة إضرابه عن الطعام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفى المعتقل المصري الأميركيّ، مصطفى قاسم البالغ من العمر 53 عامًا، اليوم الإثنين، نتيجة إضرابه عن الطعام في السجون المصريّة، وفقًا لما كشفته الناشطة المصريّة الأميركيّة، آية حجازي، وما كشفه الحقوقي المصريّ، هيثم أبو خليل، وصفحات أخرى ناطقة باسم المعتقلين.

وشارك مصطفى قاسم عبد الله بمعركة الأمعاء الخاوية في السجون المصرية عدة مرات، منذ الحكم عليه في 7 أيلول/ سبتمبر 2018، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعد نحو خمس سنوات على اعتقاله، وقبل ذلك كان يعاني من مرض السكري.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قاسم يوم 14 آب/ أغسطس 2013، واضطر للتنازل عن جنسيته المصرية، والإبقاء على جنسيته الأميركية.

ودخل معتقلو سجن العقرب في جنوبي القاهرة في إضراب مفتوح عن الطعام منذ السبت 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها، وتعرضهم للمعاملة غير الإنسانية، وتعرضهم للموت البطيء داخل السجن، وذلك بعد وفاة المعتقل محمود عبد المجيد، داخل السجن بسبب البرد الشديد والإهمال الطبي المتعمد.

Advertisements

وفي 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، توفي المعتقل علاء الدين سعد ابن 56 عامًا من البرد في سجن برج العرب بالإسكندرية، بعد إصابته بنزلة برد شديدة أهملت إدارة السجن علاجها إلى أن تفاقمت حالته وتوفي.

ومات عدد من المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة خلال السنوات الست الماضية، منهم محمد السعيد، المتهم في قضية أنصار بيت المقدس، الذي توفي في زنزانته في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2015، نتيجة للإهمال الطبي، وسبقه القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، فريد إسماعيل، ورئيس مجلس شورى الجماعة، عصام دربالة، والقياديان السابقان بجماعة الجهاد الإسلامي مرجان سالم ونبيل المغربي، وعضو جماعة الإخوان عماد حسن.

ويُعرف سجن العقرب باسم "غونتنامو مصر"، وهو سجن شديد الحراسة يقع ضمن مجموعة سجون طرة جنوبي القاهرة، ومحاط بسور يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار، وبوابات مصفحة من الداخل والخارج.