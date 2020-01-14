شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات متبادلة بين لندن وطهران بعد اعتقال سفير بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الإثنين، إن إيران سترد بقوة إذا ارتكبت بريطانيا “أخطاء جديدة”.

جاء ذلك بعد احتجاز طهران السفير البريطاني لفترة وجيزة بسبب حضوره اجتماعاً حاشداً “غير شرعي”.

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ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني بينا الخارجية وجاء فيه: “أي خطأ جديد من بريطانيا ستواجهه إيران، ولندن ستكون مسؤولة عن ذلك. حضور السفير البريطاني يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية.. تهديد إيران بعقوبات جديدة بخصوص ذلك سيثير التوتر بين طهران ولندن”.

من جهته وصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اعتقال سفير بلاده في إيران بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي، داعيًا إلى اتخاذ موقف موحد من قبل الحلفاء تجاه تصرفات النظام الإيراني.

وأوضح “راب” خلال مخاطبته مجلس العموم اليوم الإثنين أن بلاده ستقوم بمراجعة الإجراءات الأمنية المتعلقة بسفارتها في طهران على خلفية حادثة اعتقال السفير البريطاني هناك لمدة وجيزة من قبل النظام الإيراني.