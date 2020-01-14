- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن عن تسهيلات كبيرة للحصول على تأشيرات الدخول والجنسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، منح الزائرين إذن زيارة جديد بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة، دون الحاجة لمغادرة الدولة.
واشترطت الهيئة الإماراتية وفقاً لصحيفة "البيان" على ألا تتجاوز مدة الإقامة بإذن الدخول للزيارة أو السياحة المتعاقبة 6 أشهر، وفقاً للضوابط المتبعة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية.
ودعت إلى استخدام التطبيق الالكتروني الخاص بها والذي يقدم حزمة واسعة من خدمات الجنسية والإقامة ويوفر البيئة المناسبة للمستخدم لتقديم الطلبات عبر التطبيق من خلال الهاتف بواسطة استخدام نوع الحساب دون الحاجة لزيارة مركز خدمة المتعاملين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن عن تسهيلات كبيرة للحصول على تأشيرات الدخول والجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.