رفض ترشيح ثلث نواب البرلمان الحالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

قال مجلس صيانة الدستور في إيران، إن 90 نائبا حاليا في البرلمان (يمثلون نحو الثلث) ضمن الأشخاص الذين جرى رفض أوراق ترشحهم للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.



وأوضح المتحدث باسم المجلس، عباس علي كدخدائي، للتلفزيون الإيراني، الاثنين، أن ترشيحات 90 نائبا حاليا في البرلمان (يتكون من 290 نائبا)، للمشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات، تم رفضها.

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وأضاف كدخدائي، أن ”معظم تلك الترشيحات تم رفضها بسبب الفساد، دون تمييز بين المحافظين والإصلاحيين“، مشيرا إلى أن المجلس رفض 34% من الترشيحات بشكل عام، بينما قبل أكثر من 5 آلاف أخرى.

وذكر أن الأشخاص الذين تم رفض ترشيحاتهم لهم حق الاعتراض في ظرف 5 أيام.

والأحد، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إرنا“، أن مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحات أسماء بارزة من التيار الإصلاحي، للمشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات العامة، المزمعة في 21 شباط/فبراير المقبل، والتي تجري كل 4 سنوات.

وتعرض المجلس، للكثير من الانتقادات جراء رفضه ترشيحات الإصلاحيين، بدعوى قرب أعضائه الـ12 من المحافظين.