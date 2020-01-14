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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نخبة إيران تنضم للاحتجاجات المناهضة لنظام خامنئي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
دخلت الاحتجاجات المناوئة للنظام الإيراني، يومها الثالث، حيث ردد عشرات المتظاهرين شعارات مناهضة للحكومة والمرشد، في إحدى الجامعات الإيرانية، وسط موجة من الغضب العام بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية التي كانت تقل عشرات الإيرانيين.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاحتجاجات لاقت تعاطفا من عدد من مشاهير الفن والرياضة الإيرانيين الذين اتخذوا مواقف مناهضة للنظام، حيث استقال مذيعان بالتلفزيون الإيراني الحكومي بسبب الأكاذيب التي روجها النظام على مدار الأيام الثلاثة التي تلت حادث إسقاط الطائرة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المخرج الإيراني البارز مسعود كيميايي، انسحب من مهرجان فجر السينمائي السنوي في طهران احتجاجًا على ذلك، معلنا تضامنه مع المحتجين.
فيما ألغى المغني الشهير، علي رضا أسار، حفلا موسيقيا في محاولة لإظهار الدعم للاحتجاجات التي استؤنفت اليوم.
وذكرت الصحيفة أن "أسار" نشر مقطعا مصورا على صفحته على موقع إنستغرام الليلة الماضية أعرب فيه عن "تعاطفه مع شعب بلاده" بعد الحادث وأعلن رفضه المشاركة في الحفل الموسيقي.
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