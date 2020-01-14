بيلوسي تسعي لإحالة اتهامي ترامب إلى مجلس الشيوخ لبدء محاكمته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

من المتوقع أن يرسل مجلس النواب الأمريكي الذي يغلب عليه الأعضاء الديمقراطيون رسميا الاتهامين الموجهين للرئيس دونالد ترامب في قضية مساءلته تمهيدا لعزله إلى مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية هذا الأسبوع من أجل بدء المحاكمة.

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وكان زعيم الأغلبية قي مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد تعهد بتبرئة ترامب الذي ينتمي لحزبه.

وبدلا من الإحالة الفورية للاتهامين اللذين وافق عليهما مجلس النواب يوم 18 ديسمبر، إلى مجلس الشيوخ احتجزتهما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مما منع ماكونيل من الاقتراع عليهما بعد محاكمة سريعة وتبرئة ترامب.

واتهم مجلس النواب ترامب بإساءة استعمال السلطة وإعاقة الكونجرس عن التحقيق في تعاملاته مع أوكرانيا.

وقالت بيلوسي الأحد إن الديمقراطيين في مجلس النواب سيناقشون غدا الثلاثاء خطوتهم التالية والتي يحتمل أن تكون الاقتراع في اليوم التالي على إرسال الاتهامين إلى مجلس الشيوخ.