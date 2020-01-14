ترند | نتائج مفاوضات موسكو بشأن الأزمة الليبية.. الملكة إليزابيث تعلن مصير الأمير هاري.. الفيفا يوقف كهربا.. تحرك عاجل بشأن واقعة «حضن» شاب وطالبة ثانوي.. وأحدث ظهور للفنان جورج سيدهم

- إعداد: شريف الجنيدي

إجراءات عاجلة في واقعة حضن شاب لطالبة ثانوي

أثار الفيديو المتداول وبكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يحتضن إحدى الطالبات أمام المدرسة وسط الشارع بمحافظة الشرقية حالة من الجدل الواسع.

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«الفيفا» بصدد إيقاف كهربا

أعلن نادي الزمالك أن قضية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا" لن تستغرق وقتاً طويلاً في الفيفا وسيتم حسمها في أقرب وقت.

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داعشية مصرية تروي تفاصيل انضمامها للتنظيم الإرهابي

روت سيدة مصرية تفاصيل انضمامها إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد مغادرتها مصر متوجهة إلى تركيا ومن ثم سوريا.

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أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب الجيش القطري

دخل الإعلامي أحمد موسى في نوبة ضحك بعد عرضه تدريبات قتالية هزلية لقوات الصاعقة بالجيش القطري، حيث علّق عليها بالقول: "تدريبات قطر دي بتاعة الملاهي".

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الملكة إليزابيث تتخذ قرارها بشان الأمير هاري

أعلنت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الإثنين، موافقتها على رغبة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في حياة أكثر استقلالية، وذلك بعد إعلانهما اعتزال الحياة الملكية والانتقال بين بريطانيا وكندا.

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نتائج مفاوضات موسكو بشان الأزمة الليبية

انتهت في موسكو، اليوم الإثنين، المفاوضات بين الوفدين الليبيين حول الهدنة في البلاد، والتي شارك فيها وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا، مع قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

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أحدث ظهور للفنان جورج سيدهم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورة للفنان الكوميدي الكبير جورج سيدهم، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب.

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ترشيحات جوائز الأوسكار 2020

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما، اليوم الإثنين، عن ترشيحات الدورة الـ 92 لجوائز الأوسكار 2020.

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خطوة عاجلة من الأهلي تجاه «محادثة» بين عبدالحفيظ وحمادة صدقي

أعلن النادي الأهلي عن اتخاذه خطوة عاجلة على خلفية "المحادثة المزورة" بين مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي سيد عبدالحفيظ، والمدير الفني السابق للهلال السوداني حمادة صدقي.

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