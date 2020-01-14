موقع ايراني: اعتقال ابن الزعيم الإيراني المعارض مهدي كروبي

أفاد موقع "سحام نيوز الإيراني" بـ"اعتقال ابن الزعيم الإيراني المعارض مهدي كروبي".

وأوضح الموقع انه "قد تم اعتقال نجل أحد قادة حركة الخضر الإيرانية المعارضة، إذ تم القبض على حسين كروبي بعد يومين من دعوة والده، وهو قيد الإقامة الجبرية منذ عام 2011، المرشد الأعلى الإيراني آية الله ​علي خامنئي​، إلى التنحي بسبب طريقة إسقاط الطائرة الأوكرانية".

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