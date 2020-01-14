التحكم المروري: قطع عدد من الطرق ضمن نطاق الشمال

اشارت ​غرفة التحكم المروري​ الى ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​الشمال​ هي: - ​ساحة النور​ ​طرابلس​ - ​اوتوستراد البداوي​ - اوتوستراد المنية مقابل ​معسكر عرمان​ Advertisements - اوتوستراد ​المحمرة​ - ​اوتوستراد البالما​ - طريق عام العيرونية مقابل ​مصلحة تسجيل السيارات​.

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