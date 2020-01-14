وزارة الخارجية : لبنان سدد ما يتوجب عليه من مساهمات مالية للامم المتحدة واستعاد حقوقه

اعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ ان ​لبنان​ سدد ‏ما يتوجب عليه من مساهمات مالية للأمم المتحدة واستعاد بالتالي كامل حقوقه وفقا للمادة19.

واعرب الناطق الرسمي باسم الامانة العامة للامم المتحدة عن كامل تفهمها للظروف التي حالت دون وصول المبلغ المستحق قبل نفاذ المهلة القانونية منذ ايام قليلة.

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