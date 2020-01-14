النشرة: المحتجون يقطعون الطريق امام مصرف لبنان في الحمرا بالعوائق

افاد مراسل "​الخليج 365​" بأن ​المحتجين​ قطعوا الطريق امام ​مصرف لبنان​ في ​الحمرا​ بالعوائق. وقد ندد المحتجون بسياسة مصرف لبنان وسياسة المصارف، وسط هتافات ضد سياسة الحاكم رياض سلامة المالية. واقتحم عدد من المحتجين الباحة الرئيسية للمصرف وكتبوا شعارات على جدران المصرف قبل ان تتمكن القوى الامنية من اخراجهم.

واستقدم المحتجون بعضا من الحجارة والمعدات التي كانت تستخدم لترميم درج المصرف ورموها في الشارع خارج المصرف.



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