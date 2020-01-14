ابي رميا: دراسة اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون معاقبة التعذيب

اشار النائب سيمون ابي رميا الى اننا عقدنا اليوم اجتماعاً للجنة حقوق الانسان ودرسنا اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اوالعقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية وتمّ إقراره وإرساله الى الهيئة العامة.
واعتبر في تصريح بعد الجلسة انه نقلة اساسية لوضع حدّ نهائي لوسائل التعذيب في سجون لبنان.
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