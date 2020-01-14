شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ينتقد تدهور البنية التحتية بمدينة الحمام فى مطروح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب صلاح عياد، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، بشأن انتشار القمامة، وتهالك الطرق الداخلية، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بمدينة الحمام، فى مطروح، مما انعكس على المواطنين بصورة كبيرة فى الخدمة المقدمة إليهم ومعاناتهم بشكل بسبب الخدمات والمرافق الحيوية الهامة، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن هذا التدنى والوقوف على الأسباب الحقيقية التى أدت لتدهور أوضاع المدينة، وتدنى مستوى الخدمات بهذا الشكل، وحالة التهميش التى تعيشها المدينة.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان له، أنه تلقى العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن عدم سؤال رئيس المدينة فى استغاثة المواطنين بسبب تدنى مستوى الخدمات، والإهمال الذى طال منطقة السوق القديم بالمدينة، وعدم وجود إضاءة مما تسبب فى زيادة حوادث السرقة وحوادث السير نتيجة الظلام الدامس، وانتشار القمامة فى عدد من الأماكن بشكل غير مسبوق، وتهالك شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة بشكل سيئ ، وعلى الرغم من ذلك إلا أن خطة الرصف تذهب إلى الطرق الفرعية ولم تخدم إلا أعداد بسيطة من المواطنين.

وأضاف عياد، أن شبكة الصرف الصحي لم يتم الانتهاء منها، على الرغم من الوعود المستمرة من رئيس المدينة بالانتهاء منها في أسرع وقت، وعدم وجود تفاعل من قبل المسئولين مع شكاوى واستغاثات المواطنين، وتنظيم زيادة للمدينة للوقوف على حجم الاهمال، والمعاناة الحقيقية، ووضع خطة عاجلة للنهوض بمستوى الخدمات، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من المشروعات المتوقفة، والمتهالكة، وتطوير منظومة القمامة، والانتهاء من شبكة الصرف الصحى ومياه الشرب وفقا لجدول زمنى، وذلك بعد تشكيل لجنة من التنمية المحلية لزيادة المدينة، لوضع أولويات فى التنفيذ على أرض الواقع، وفقا لاحتياجات المواطنين، ومراعاة أن يتم زيادة الاعتمادات المالية للمدينة فى الخطة الاستثمارية المقبلة.

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