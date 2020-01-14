شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديوجراف".."تميم" يوفر الدعم المالى والإعلامى لـ"مليشيات السراج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديوجراف أعدته منصة "قطريليكس" المتخصصة فى كشف فضائح النظام القطرى الضوء على الدعم المادى والإعلامى والعسكرى الذى يقدمه نظام تميم بن حمد أمير قطر إلى المليشيات المسلحة فى طرابلس.

وأشار الفيديوجراف إلى أن مصادر كشفت عن تمويل تميم لعمليات اردوغان العسكرية فى ليبيا ودعم النظام المليشيات المسلحة فى طرابلس من خلال تقديم الدعم المادى والاعلامى ومدهم بالسلاح.

وأوضح الفيديوجراف أنه على الرغم من الدعم المقدم من تميم لم تنجح المليشيات المسلحة تحت مظلة حكومة الوفاق، فتمكن الجيش الليبى من إسقاط عدد من الطائرات التركية المسيرة وطائرات شحن عسكرية من تميم إلى القواعد الجوية فى ليبيا وتصفية جنود المليشيات ووقوع عشرات الاصابات منها مقتل 3 جنود اتراك واصابة 6 أخرين.

وطرح الفيديوجراف سؤالا فى نهايته :"الى متى يستمر تميم فى دعم عمليات اردوغان العسكرية فى ليبيا؟".

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كان صلاح الدين عبد الكريم المستشار القانونى للجيش الليبى، أكد أن مصر دائما حكومة وشعبا تقف بجانب الشعب الليبي، مشيرا إلى أن اللقاء الذى تم بين الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصرى وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى يؤكد على أخوة العلاقة المصرية الليبية والترابط التاريخى بين الشعبين والمصالح الحيوية بين الدولتين جمهورية مصر العربية وليبيا، وبالتالى من الطبيعى أن نلتقى على هذا المستوى .

وقال المستشار القانونى للجيش الليبى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن هذه اللقاءات طبيعية خاصة فى تلك الظروف الصعبة التى تمر بها ليبيا تحديدا والمنطقة العربية بشكل عام .