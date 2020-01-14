شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب وزارة الكهرباء الاستعانة بخبراء لتخفيض أسعار الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سمير رشاد أبو طالب، وزارة الكهرباء الاستعانة بالخبراء والمختصين لاتخاذ خطوات جادة لتخفيض سعر الكهرباء للمواطنين، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمه لهم، وأنه على الرغم من التقدم الكبير فى مجال الكهرباء وتصدير جزء منها ولكن يعاني العديد من المصريين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط في الآونة الأخيرة من ارتفاعا ملحوظا في فواتير الكهرباء بما يزيد عن الضعف في بعض الأحيان ويشكل أعباء على المواطنين من زيادة غير مبررة وخاصة بعد الحديث عن تراجع أسعار المحروقات، متابعا:" كان من الطبيعي تخفيض أسعار الكهرباء ولكن حدث العكس مما أدي إلي زيادة حالة الغضب بين المواطنين مما زاد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية ".

كما طالب " أبو طالب “بتخفيض أسعار الكهرباء للمزارعين بصفة عامة، وذلك لارتفاع أسعار الكهرباء والتي قيدت الفلاح المصري وأدت الي ترك اغلب المستثمرين فى مجال الزراعة والمزارعين لاستصلاح الأراضي الصحراوية وزرعها مما يضعف التنمية الزراعية في مصر وهذا لا يتوافق مع سياسة الدولة ضمن تنمية مصر والارتقاء بشأنها في التنمية الشاملة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم إعادة النظر فى أسعار فواتير الكهرباء، ووضع آلية محددة لمنع القراءات الخاطئة التى قد تكون سببا فى معاناة محدودي الدخل، والتفتيش والرقابة على القراءات بشكل دوري لمنع هذه الظاهرة ومن ثم تبسيط إجراءات التظلم لدى المواطنين، حتى يتسنى لهم تقديم شكاوى والنظر فيها للتخفيف عنهم.

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هذا وناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، بشأن تخفيض أسعار الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، وتم التطرق لعدد من الموضوعات أبرزها القراءات الخاطئة للعدادات وزيادة الأسعار.