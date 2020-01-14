شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للحرية المصري ببني سويف ومقترح انشاء نقابة للباعة الجائبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمانة التدريب والتثقيف وأمانة الخدمات بحزب الحرية المصري، بمحافظة بني سويف، اجتماعا بحضور المهندس عاطف عبد الجواد، أمين الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، وجمال صديق أمين التنظيم، ويوسف على فرج أمين عام مساعد المحافظة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال، ووضع خطة لأمانة التدريب والتثقيف، ومناقشة تشكيل الأمانة، واستحداث لجان داخل الأمانة، بالإضافة لاختيار بعض الأعضاء الفعالة للمشاركة فى المحليات.

وأشار المهندس عاطف عبد الجواد، أمين الحزب ببني سويف، أن المناقشات أسفرت على صياغة رؤية ورسالة أمانة التدريب والتثقيف، ووضع خطة عمل قصيرة المدى وبعيدة المدى، بالإضافة إلي تبنى مجموعة من المبادرات المقترحة والعمل على تنفيذها مثل تدريب ١٠٠٠٠ طالب وطالبة لتأهيلهم لسوق العمل فى مجالات عديدة، ومراعاة المبادرات والدورات والندوات مع كافة المناسبات.

وأعلن عبد الجواد، عن عقد اجتماعات دورية ونصف شهرية للوقوف على أهم المقترحات والمعوقات التى تواجه الأمانة، و توزيع المهام والأدوار على كافة الأعضاء وفقا لقدرات واستعدادات كلا منهم ، و تجهيز بروتوكولات مع مصانع وشركات ومؤسسات متخصصة فى مجالات عديدة، بالإضافة إلي التجهيز لندوة توعوية تثقيفية عن أهمية دور المحليات، والتجهيز لمعسكر إعداد قادة متميز لمدة ٣ أيام، وأنه جارى التجهيز لورشة تدريبية مكثفة لأعضاء الأمانة من المدربين المعتمدين، والتجهيز لعمل معارض ثقافية فى قرى ومراكز بنى سويف

فيما قال رمضان الشريف، أمين الخدمات للمحافظة، إن الاجتماع أسفر عن صياغة رؤية ورسالة أمانة الخدمات، ووضع الخطوط العريضة التي سوف يسير عليها نهج الأمانة لتيسير العمل، وتقديم العديد من الخدمات ومنها الخدمات العلاجية، والخدمات التابعة للمؤسسات الحكومية والأهلية، وكذلك إطلاق حملة لتوعيه المواطنين بالمحافظة بالخدمات المقدمة من الدولة وكيفية الاستفادة منها مثل برنامج تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه تم طرح فكرة تنفيذ نقابه للباعة المتجولين وعدم تهميشهم، والعمل علي خدمة المواطن بشتي الطرق المتاحة في كل وقت وحين.

Advertisements