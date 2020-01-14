شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن هاشتاج "الجيش المصرى قادر": دليل على ثقة الشعب فى قواته المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، عن سعادته التامة بتصدر هاشتاج "الجيش المصري قادر" موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، قائلا:" إنه دليل جديد على ثقة ملايين المصريين في قدرات الجيش المصري وقوته والمهام المنوطة به، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية تصنف كأحد أقوى الجيوش فى العالم، وتتميز بقدرات تسليحية ضخمة وحديثة، وذلك فى سعيها الدائم لحماية الحدود المصرية، والأمن القومى.

وقال النائب عبد الوهاب خليل، فى بيان له، اليوم الاثنين، إن الجيش المصرى دائما ما يقف داعما للوطن في الظروف العصيبة، خاصة التى ألمت بالمنطقة خلال السنوات الماضية، لذلك أعبر كمواطن مثل ملايين المصريين عن فخرى واعتزازي بالجيش، وثقتى أنه قادر على دحر كل القوى الطامعة في مصر والمتربصة لأمنها واستقرارها.

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ويصنف الجيش المصرى، بأنه ضمن أقوى الجيوش فى العالم، ويتميز بقدرات تسليحية ضخمة وحديثة، وذلك فى سعيه الدائم لحماية الحدود المصرية، والأمن القومى، ومقدرات الدولة، وفى هذا الإطار أعرب رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عن ثقتهم ودعمهم للقوات المسلحة المصرية فى حماية الأمن القومى المصرى، فى ظل الفوضى التى عمت منطقة الشرق الأوسط الأخيرة، ودشن رواد تويتر، هاشتاج "الجيش المصرى قادر"، وتصدر الهاشتاج ترند مصر ودخل قائمة الأكثر تداولا اليوم الاثنين.

وغرد أحد المدونين عبر الهاشتاج :" الجيش المصرى قادر، ولكل اعدائه قاهر والعمر بيه نتفاخر"، وغرد آخر :"أما يبقى عندك تسليح بالمستوى ده لازم تتأكد أن الجيش المصري قادر على أي مواجهة"، وغرد آخر :" الجيش المصري أسود قرب وأنت تشوف ثقتي المطلقة في الجيش المصري البطل والرئيس الشجاع قاهر الخرفان".

وواصل رواد تويتر التغريد للتعبير عن دعمهم وثقتهم فى القوات المسلحة، فقال مدون :" ڤيديو جديد للمناوره"قادر ٢٠٢٠" وحوش فى البر والبحر والجو.. تحيا مصر"، وقال آخر :" حينما تحين اللحظه التي يترقبونها تراهم يتسابقون لتنفيذ مهامهم بكل تفاني واخلاص هو ده جيشنا العظيم المناورة قادر 2020"، وقال مدون :" الجيش المصري خير أجناد الأرض".