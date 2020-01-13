بسبب ندرة الأمطار..أخنوش يعد بتوزيع 670 ألف قنطار من الأعلاف على الفلاحين بتكلفة 55 مليون درهم

يشكوا الفلاحون المغاربة من نذرة الأمطار هذه السنة، ما يهدد سلامة الماشية؛ وفي هذا السياق، قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن وزارته ستوزع 670 ألف قنطار من الأعلاف المدعمة لصالح 10 جهات، بتكلفة 55 مليون درهم.

وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين ، أن هذا البرنامج بدأ تنفيذه حيث تم تفويض الاعتمادات المالية للمديريات الجهوية

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “الأمطار ناقصة في عموم المملكة وكنطلبو الله يرحمنا بالشتا باش يكون العام مزيان”.

وشدد أخنوش على أن وزارته أطلقت برنامجا استعجاليا للدعم حيث يكون ثمن الشعير فيه محددا سلفا ، مبرزا

بأن “الوزارة لم يسبق لها أبدا أن تخلت عن الفلاحين، حيث تتم مواكبتهم وتضع كل سنة برامج للتدخلات المناسبة لا في موجات الصقيع ولا بالنسبة للجفاف”.