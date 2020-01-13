الميلان يتعاقد مع كايير وبيغوفيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، التعاقد مع الثنائي البوسني أسمير بيغوفيتش والدنماركي سايمون كايير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية.

ووفقًا لبيان انتشر على الموقع الرسمي للنادي الإيطالي، فإن ميلان قد تعاقد مع الحارس أسمير بيغوفيتش على سبيل الإعارة من بورنموث الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف النادي، أنه تعاقد مع المدافع الدنماركي كايير حتى الصيف المقبل مع نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة من إشبيلية الإسباني مع وجود بند الشراء النهائي.

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وكان ميلان قد تعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري في صفقة انتقال حر.

كايير يبلغ من العمر 31 عامًا لعب للعديد من الأندية الأوروبية، ومنها فنربختشة التركي وتجربة إيطالية مع الثلاثي أتلانتا وباليرمو وروما، كما لعب لفولفسبورغ الألماني.

بيغوفيتش البالغ 32 عامًا، كان له مسيرة كبيرة في الملاعب الإنجليزية مثل تشيلسي وبورنموث وستوك سيتي.