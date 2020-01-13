أستون فيلا يتعاقد مع بيبي رينا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع حارس المرمى الإسباني بيبي رينا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ووقع خيار المدرب دين سميث على المخضرم رينا، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا بهدف تعويض توم هيتون الذي تعرض لإصابة في الركبة ضد بيرنلي في اليوم الأول من السنة الجديدة وسيغيب عما تبقى من الموسم.

كما يفتقد أستون فيلا بسبب الإصابة أيضًا حارسه الآخر جيد ستير الذي شارك مع الفريق في الصعود من الدرجة الأولى إلى الممتازة.

وقال سميث لموقع النادي، إنه "لقد نجحنا في تأمين حارس لديه خبرة كبيرة في الدوري الممتاز في بداية الصيف، كنا نبحث عن حارس مرمى ذو خبرة وجلبنا توم هيتون. ولسوء الحظ، الإصابة التي تعرض لها ستبعده لبقية الموسم. وبيبي يناسب معاييرنا ليس فقط بسبب تجربته ولكن أيضًا بسبب صفاته القيادية".

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وسبق لرينا أن لعب مع ليفربول 394 مباراة بين 2005 و2014، تخللها إعارته لنابولي الإيطالي في موسمه الأخير مع "الحمر"، قبل أن يوقع مع بايرن ميونيخ الألماني (2014-2015) ثم نابولي مجددًا (2015-2018) وصولًا إلى ميلان، وذلك بعد أن بدأ مشواره في الفرق العمرية لبرشلونة ثم الفريق الأول (2000-2002) قبل أن يتركه للدفاع عن عرين فياريال (2002-2005).

وقد يبدأ رينا الذي مثّل بلاده في 36 مباراة دولية، رحلة عودته للدوري الممتاز السبت في المباراة أمام برايتون.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط إلى الدرجة الأولى برصيد 21 نقطة من 22 مباراة، وقد تعرض في آخر مبارياته لخسارة قاسية 1-6 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين ووصيف ترتيب الموسم الحالي.