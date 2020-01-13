لائحة الأعمال المرشّحة لجوائز الأوسكار عام 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رشّحت "أكاديميّة فنون وعلوم السينما"، الأعمال السينمائية لجوائز الـ"أوسكار"، في الدورة الـ92، من مهرجان توزيع الجوائز الشهير، الذي يقام شباط/ فبراير المقبل. وقد جاءت الترشيحات في أبرز الفئات على الشكل التالي؛ أفضل فيلم فورد VS فيراري الأيرلندي جوجو رابيت ليتل وومن قصة زواج "Marriage Story" 1917 Once Upon A Time… In Hollywood جوكر بارازيت أفضل مخرج سام منديس عن فيلم 1917 مارتن سكورسيزي عن فيلم "الأيرلندي" تود فيليبس عن فيلمه "جوكر" كوانتن تارانتينو عن فيلمه Once Upon A Time… In Hollywood بونغ جون ـ هو عن فيلمه "بارازيت" أفضل ممثلة سكارليت جوهانسون عن دورها في فيلم "قصة زواج" سينتيا إريفو عن دورها في فيلم "هارييت" ساوارز رونان عن دورها في فيلم "ليتل وومن" تشارليز ثيرون عن دورها في فيلم "بومبشيل" رينيه زيلويغر عن دورها في فيلم "جودي" أفضل ممثل ليوناردو ديكابريو عن دوره في Once Upon A Time… In Hollywood انطونيو بانديراس عن دوره في "بين أند غلوري" آدم درايفر عن دوره في "قصة زواج" يواكين فينيكس عن دوره في "جوكر" جوناثان برايس عن دوره في "البابوان" أفضل ممثل في دور مساند توم هانكس عن دوره في "يوم جميل في الجوار" أنطوني هوبكنز عن دوره في "البابوان" آل باتشينو عن دوره في "الأيرلندي" جو بيتشي عن دوره في "الأيرلندي" براد بيت عن دوره في Once Upon A Time… In Hollywood أفضل ممثلة في دور مساند Advertisements لورا ديرن عن دورها في "قصة زواج" سكارلين جوهانسون عن دورها في "جوجو رابيت" فلورنس بغ عن دورها في "ليتل وومن" مارغو روبي عن دورها في "بومبشيل" كاثي بتيس عن جورها في "ريتشارد جول" أفضل سيناريو أصلي راين جونسون عن فيلم "السكاكين المشحوذة Knives Out" نواه باومباخ عن فيلم "قصة زواج" كوانتن تارانتينو عن فيلم Once Upon A Time… In Hollywood هان جن وون وبونغ جون ـ هو عن فيلم "بارازيت" سام منديس وكريتس ويلسون كيرز عن فيلم "1917" أفضل سيناريو مقتبس ستيفن زياليان عن فيلم "الأيرلندي" تايكا وايتيتي عن فيلم "جوج رابيت" تود فيليبس وسكوت سيلفر عن "جوكر" غريتا غرويغ عن "ليتل وومن" أنطوني ماكارتن عن "الباباوان" أفضل فيلم تحريك كلوس ميسينغ لينك توي ستور 4 how to train your dragon the hidden world آي لوست ماي بودي أفضل فيلم أجنبي كوربس كريستي (بولندا) هانيلاند (شمال مقدونيا) البؤساء (فرنسا) بين أند غلوري (إسبانيا) برازيت (كوريا الجنوبية) أفضل وثائقي إلى سما أميركان فاكتوري ذا إيدج أو ديموكراسي هانيلاند ذا كيف

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