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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السوري يصل مسقط لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
وزير الخارجية السوري وليد المعلم
وصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى العاصمة العمانية مسقط لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن "الوزير المعلم يزور عمان ممثلا للرئيس السوري بشار الأسد لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس، سلطان عمان، الذي وافته المنية مساء يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 79 عاماً".
وأشارت سانا إلى انه "من المقرر أن يلتقي الوزير المعلم، غداً، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد للتعزية بالسلطان الراحل قابوس بن سعيد".
يذكر أن العديد من الدول العربية والأجنبية أرسلت قادتها أو مندوبين عنها إلى مسقط، للتعزية بوفاة السلطان قابوس، الذي غيبه الموت، مساء الجمعة الماضي، عن عمر ناهز الـ 79عاما، قضى حوالي 50 عاما منها في الحكم.
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