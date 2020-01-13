ماكرون : سنرسل 220 جندياً إضافيا إلى منطقة الساحل ضمن إطار قوة برخان

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إيمانويل ماكرون

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي : "سنرسل 220 جندياً إضافيا إلى منطقة الساحل ضمن إطار قوة برخان"

وأضاف الرئيس الفرنسي بأن "قوة دول الساحل الإفريقي الخمس وقوة برخان ستعملان سوياً ضمن قيادة موحدة تحت مسمى التحالف من أجل الساحل".

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