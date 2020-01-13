شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. «حفتر» يطلب مهلة للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، على وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا، بينما طلب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وقتاً إضافياً لدراستها.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، بعد انتهاء المفاوضات حول وقف إطلاق النار في ليبيا، إنه تم تحقيق “تقدم كبير” في المشاورات.

وأضاف لافروف، وفقا لـ”روسيا اليوم”، أن المفاوضات تركزت على النظر في وثيقة تعزز نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وتحدد شروطه، لافتاً إلى أن السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وقعا عليها، بينما طلب حفتر مهلة لدراسة مسودة الاتفاق حتى صباح غد الثلاثاء.