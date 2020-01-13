استهداف مبنى فوج المهمات الخاصة في ذي قار بثلاث رمانات صوتية

افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم استهداف مبنى خال تابع لفوج المهمات الخاصة في ذي قار بثلاث رمانات صوتية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولين القوا مساء اليوم ثلاث رمانات صوتية على مبنى فوج المهمات الخاصة في ذي قار".
واضاف المصدر ان "المبنى خال"، مشيرا الى ان "الاستهداف لم يوقع اية خسائر بشرية".
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