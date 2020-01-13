‏ اصابة اربعة منتسبين من حرس الحدود بهجوم لـ'داعش' شمال منفذ الوليد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن اصابة اربعة منتسبين من حرس الحدود بينهم ضابط بهجوم لـ"داعش" شمال منفذ الوليد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة لحرس الحدود في منطقة الهبار شمالي منفذ الوليد".

واضاف ان "ذلك ادى الى اصابة ضابط وثلاثة من منتسبي الفوج الثالث باللواء الرابع في قيادة قوات حرس الحدود".