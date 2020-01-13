اصابة منتسب واحتراق بستان زراعي نتيجة النزاع العشائري في البصرة

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن منتسبا اصيب وتم احراق بستان زراعي نتيجة النزاع العشائري في البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "النزاع العشائري الذي ادلع مساء اليوم في محافظة البصرة تسبب باصابة منتسب في الشرطة بجروح واحتراق بستان زراعي". Advertisements واضاف المصدر ان "النزاع مازال مستمرا حتى الان". وافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باندلاع نزاع عشائري ضمن ناحية النشوة في البصرة.

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