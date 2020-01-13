تأسيس "ائتلاف منطقة الساحل" بين دول أفريقية وفرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت فرنسا والعديد من الدول الأفريقية، الإثنين، على تأسيس "ائتلاف منطقة الساحل الأفريقي".
جاء ذلك خلال قمة الإرهاب التي عقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع زعماء منطقة الساحل الأفريقي في مدينة بو جنوبي فرنسا مساء الإثنين، وقد أعلنت الدول المشاركة عن هذا الائتلاف في البيان المشترك للقمة.
وبموجب ذلك، وافقت دول منطقة الساحل الخمس على استمرار الدور العسكري لفرنسا في المنطقة.
وتضم مجموعة دول الساحل كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، وتشارك فرنسا بنحو 4500 جندي في عملية "بارخان" لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
وثمة نشاط لجماعات مسلحة في هذه المنطقة الممتدة جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي حتى البحر الأحمر، وبعض هذه الجماعات يدين بالولاء لتنظيم القاعدة وبعضها لتنظيم داعش الإرهابي.
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