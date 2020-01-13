شينزو آبي بالإمارات واتفاق السودان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 13 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة تقرأون: ترامب: أمريكا كانت تواجه هجوما وشيكا من قاسم سليماني، و أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية ألمانيا التحضير لقمة ليبيا، و تمديد مهام البعثة الأممية بالحديدة اليمنية 6 أشهر، و بومبيو: قاسم سليماني كان أحد أخطر إرهابيي العالم، و تقرير بريطاني يدعو للتحقيق في جرائم مرتزقة أردوغان بليبيا، و واشنطن تسعى لخفض وجودها العسكري بأفريقيا، و إذاعة أمريكية: قائد فيلق القدس الإيراني متورط بجرائم حرب، و الوساطة: اتفاق سلام شامل بالسودان منتصف فبراير المقبل، و إيطاليا: نرغب في حل سياسي دائم بليبيا، و محكمة باكستانية تلغي حكم إعدام مشرف بعد إدانته بالخيانة، و ابنة رفسنجاني تطالب خامنئي بالتنحي: إيران تنهار، و النيجر تعزل قائد الجيش بعد أدمى هجومين إرهابيين منذ سنوات، و صفعة قوية لنتنياهو.. لجنة برلمانية لمراجعة طلب حصانته، و "العين الإخبارية" تكشف ألغام الإخوان في وثيقة المفاوضات الليبية بموسكو، ولي عهد أبوظبي: علاقات الإمارات واليابان تاريخية.

وعلى الصعيد الاقتصادي: اقتصاد تركيا يتراجع مجددا.. فائض التجارة تحول لعجز، و بوادر هدوء حرب التجارة.. اليوان الصيني يقود مكاسب العملات، و الذهب يتراجع قبيل توقيع اتفاق التجارة الأمريكي الصيني، و بريطانيا تتجه صوب خفض الفائدة لأول مرة في 7 سنوات، و سلطان الجابر: نمو محفظة الطاقة المتجددة بالإمارات 400% في 10 سنوات، وأكبر 10 اقتصادات في العالم.. توقعات 2020، تصريحات أمريكية تؤجج حرب التجارة مجددا.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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