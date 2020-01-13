وزير إماراتي يلتحق بالخدمة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

التحق وزير دولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، بالخدمة الوطنية، في واحد من المواقف حظي بإشادة واحتفاء واسع.

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وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشرة من الخدمة الوطنية، خدمة الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز“.

وعلى الفور انهالت التعليقات المشيدة بالخطوة عبر موقع ”تويتر“، إذ شارك مغرد يدعى خالد البلوشي صورة للشيخ محمد بن زايد وسط المجندين في العام 1990.

كما احتفى محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بالتحاق الوزير عمر العلماء، بالخدمة الوطنية.

وقال القرقاوي في مقطع فيديو ”ولدنا عمر التحق بالخدمة الوطنية وهذه التجربة ستصقل مهاراته.. قيادتنا خلقت نماذج وأحد النماذج هو عمر العلماء، وكفريق عمل نحن فخورن به، نقول له موفق إن شاء الله“.