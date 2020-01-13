شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال نجل الزعيم الإيراني المعارض مهدي كروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، نجل زعيم الحركة الخضراء المعارضة مهدي كروبي، وفق موقع ”سحام نيوز“ المحلي.



وجرى اعتقال حسين كروبي بعد يومين من دعوة والده، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 2011، للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للتنحي بسبب أسلوب معالجته لحادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال نجل الزعيم الإيراني المعارض مهدي كروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.