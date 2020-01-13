طهران تحذر أثينا من استخدام القواعد العسكرية الأمريكية ضد إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

حذرت طهران أثينا من السماح باستخدام قواعد عسكرية أمريكية في اليونان في عدوان محتمل ضد إيران، حيث ستعتبر ذلك الأمر ”عملاً عدائيًا“، وسترد عليه ”بطريقة واضحة وحاسمة“.



وقالت السفارة الإيرانية في أثينا، اليوم الإثنين: ”لقد أوضحت الجمهورية الإسلامية تمامًا أنه في حالة شن حرب بقيادة الولايات المتحدة على البلاد، فإن التنازل عن القواعد العسكرية من قبل أي دولة للغزاة الأمريكان سوف يعتبر عملاً عدائيًا، وأن إيران تحتفظ بحقها في الرد بطريقة واضحة وحاسمة“.

وأضافت في بيان، نشرته وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، أنه ”بالنظر إلى العلاقات الودية والتاريخية بين إيران واليونان، وغياب أي خلافات أو توتر بينهما في القرون الأخيرة، نعتقد أن هذا البيان لا يمكن أن يكون الموقف الرسمي للحكومة اليونانية، وستستمر العلاقات التاريخية في المستقبل“.

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وجاء التحذير من السفارة الإيرانية في أثينا، بعد أن نشرت صحيفة ”كاثيميريني“ اليونانية مقالاً قالت فيه: إن ”اليونان سيكون لها بعض التدخل في حالة وجود عملية أمريكية ضد إيران“، مضيفة أن ”القوات المسلحة الأمريكية تعزز وجودها في قاعدتها العسكرية في بلدة سودا على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة كريت اليونانية“.

وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، يوم أمس السبت، أن إيران قدمت احتجاجاً للحكومة اليونانية بشأن تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس حول اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، خلال زيارته لأمريكا الأسبوع الماضي.

وقال في تصريح تليفزيوني: ”في الواقع، كان هناك احتجاج من جانب إيران“، مضيفاً ”أنه كان من المقرر أن يتحدث هاتفياً مع نظيره الإيراني جواد ظريف“، بناء على طلب الأخير.

ولدى سؤاله عن وجهة نظر اليونان بشأن مقتل اللواء قاسم سليماني خلال حدث في المنتدى الأطلسي يوم الثلاثاء الماضي، قال ميتسوتاكيس: ”نحن حلفاء مع الولايات المتحدة، لذلك نحن نقف إلى جانب حلفائنا في الأوقات الصعبة، وأفهم أن هذا القرار بالذات اتخذ من خلال مراعاة المصلحة الوطنية للولايات المتحدة ونحن نؤيد هذا القرار“.