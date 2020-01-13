شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون : سنرسل 220 جندياً إضافيا إلى منطقة الساحل ضمن إطار قوة برخان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده سترسل 220 جنديا إضافيا إلى منطقة الساحل ضمن إطار قوة برخان.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي : "سنرسل 220 جندياً إضافيا إلى منطقة الساحل ضمن إطار قوة برخان" وأضاف الرئيس الفرنسي بأن "قوة دول الساحل الإفريقي الخمس وقوة برخان ستعملان سوياً ضمن قيادة موحدة تحت مسمى التحالف من أجل الساحل".

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