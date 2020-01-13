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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني عمل مشروع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
أعلن وزير العدل الأمريكي، وليام بار، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لديه، بشكل واضح، السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.
وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلت القائد الإيراني.
وأبلغ بار الصحفيين أن سليماني كان "هدفا عسكريا مشروعا" وأن الضربة "كانت عملا مشروعا دفاعا عن النفس".
هذا وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أوائل الشهر الجاري، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.
وتتهم واشنطن سليماني بإدارة ما تصفه بعمليات إره
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