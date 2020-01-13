حكومة جنوب السودان وفصائل معارضة يتوصلان لهدنة تبدأ الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت حكومة جنوب السودان وفصائل معارضة الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتبارا من الأربعاء، بعد محادثات سلام في روما في أعقاب اتفاق سلام سابق لم تتقيّد به الأطراف المتنازعة.



وأعلن أعضاء في تحالف المعارضة في جنوب السودان ومبعوث حكومي التوقيع، الأحد، على وثيقة تؤكد التمسّك باتفاق السلام الموقع في ديسمبر 2017 من أجل "تجنب مزيد من المواجهات المسلّحة في البلاد".

وانزلقت الدولة الفتية التي استقلّت عن السودان في العام 2011، إلى حرب أهلية اواخر العام 2013 بعدما اتّهم رئيسها سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب ضده.

وأوقع النزاع نحو 380 ألف قتيل وشرّد نحو أربعة ملايين شخص.

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وأسف عضو قيادة التحالف باغان أموم أوكييش لأن السلام لم يتحقق بعد.

وقال للصحافيين "وافقنا على البدء بهذا الحوار من أجل التوصل لحلول شاملة للأزمة"، مشددا على أن هذه الحلول ستشمل كل الأطراف.

وأُرجئ تطبيق اتفاق كان من المفترض أن يدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر/أيلول ينص على تشكيل كير ومشار حكومة وحدة وطنية انتقالية بسبب استمرار الخلافات.

وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الأحد بعد وساطة من منظمة "سانت إيجيديو" الكاثوليكية المرتبطة بالفاتيكان.

وتشارك المنظمة في جهود دبلوماسية لتحقيق السلام، وقد ساهمت في تأمين انتقال طالبي اللجوء من مناطق النزاع ولا سيما سوريا، إلى أوروبا.

وأشاد أموم ورئيس الوفد الحكومي برنابا ماريال بنجامين بالجهود التي بذلها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية من أجل الدفع قدما باتجاه التوصل لحل دبلوماسي للنزاع في السودان.

وكان البابا فرنسيس وأسقف كانتربري جاستن ويلبي قد أعلنا في 13 نوفمبر أنهما سيتوجهان معا إلى جنوب السودان إذا تمكنت حكومة وحدة وطنية من تأمين السلام بحلول منتصف فبراير/شباط. المقبل.