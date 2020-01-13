أدنوك الإماراتية تتفق مع اليابان على تخزين 8.1 مليون برميل نفط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة مع وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية لتخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من الخام في مرافق تخزين يابانية.

ويجدد الاتفاق ويتوسع في ترتيب سابق بين الجانبين لتخزين النفط الخام انتهى في 2019. وبموجب الاتفاق الجديد، البالغة مدته ثلاث سنوات، تستطيع أدنوك تخزين النفط الخام في المنشآت اليابانية وبيعه إلى عملائها، شريطة أن تزود السوق اليابانية بكميات محددة إذا حدث نقص في إمدادات النفط هناك.

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