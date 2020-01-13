وزير الطاقة السعودي: سنواصل جهودنا لضمان استقرار أسواق النفط 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مؤتمر للطاقة، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينبغي أن يكون قادرًا على فعل ما يرغب فيه عندما يتعلق الأمر بالأمن الدولي.

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ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن الوزير قوله، خلال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في الظهران بالسعودية: "رئيس الولايات المتحدة يمكنه أن يفعل ما يشاء، هو بالتأكيد ليس مسؤولًا أمامي أو أمام أي شخص في هذه الغرفة".

جاءت هذه التعليقات في ظل مراقبة المشاركين في سوق النفط لتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، بعدما قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، ما دفع طهران إلى قصف أهداف عسكرية أمريكية في العراق بعدة صواريخ باليستية الأسبوع الماضي.

على جانب آخر، طمأن الوزير المشاركين في سوق النفط بقوله إن المملكة العربية السعودية ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار السوق، مضيفًا: "ليس هناك مُورّد أكثر اعتمادية ومسؤولية من المملكة العربية السعودية... في ظل استمرار التوترات في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط".

وأضاف أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النفطية في البلاد بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تحسن معدل التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج الذي تتعاون فيه بلدان منظمة "أوبك" وعدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا.