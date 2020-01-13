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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المركز الروسي: خروج ألف مدني من منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بورنكوف، اليوم الاثنين، أن نحو ألف مدني غادروا المناطق التي يسيطر عليها المسلحون في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا عبر نقاط التفتيش .
موسكو - سبوتنيك. وقال بورنكوف في إحاطة إعلامية: "خلال اليوم عبر نقطة تفتيش "الخضر" في محافظة حلب، و"خابيت" في محافظة حماة، 464 شخصا و 26 وحدة من المعدات الزراعية والعربات، و 519 شخصاً و 33 قطعة من المعدات".
وأضاف بورنكوف أن السكان لم يخرجوا من حاجز أبو الضهور في محافظة إدلب.
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