شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الإيرانية: سنرد بقوة إذا ارتكبت بريطانيا أخطاء جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الإثنين، إن إيران سترد بقوة إذا ارتكبت بريطانيا "أخطاء جديدة".

جاء ذلك بعد احتجاز طهران السفير البريطاني لفترة وجيزة بسبب حضوره اجتماعاً حاشداً "غير شرعي". ونقل التلفزيون الرسمي عن البيان قوله، "أي خطأ جديد من بريطانيا ستواجهه إيران، ولندن ستكون مسؤولة عن ذلك. حضور السفير البريطاني يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية... تهديد إيران بعقوبات جديدة بخصوص ذلك سيثير التوتر بين طهران ولندن".

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