صحيفة إيرانية: أمير قطر يبحث عن لعب دور الوسيط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

رأت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، أنّ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يبحث عن لعب دور الوساطة خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وذلك على خلفية زيارته الأولى لطهران منذ توليه الحكم في عام 2013.



جاء ذلك في تقرير للصحيفة، رصدت خلاله محاور مفترضة وراء زيارة تميم لإيران، عقب توجهه إلى العاصمة العُمانية مسقط للتعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وربطت الصحيفة بين الزيارة وأزمة إيران منذ مقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني في غارة أمريكية الشهر الجاري، في ظل تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

Advertisements

واستند التقرير لآراء محللين بأن الأمير تميم بن حمد يعمل على أن يكون بديلًا للسلطان الراحل قابوس، عبر استغلال علاقته القوية بإيران، لكي يلعب دور الوسيط الإقليمي لخفض التوتر والتصعيد بين إيران والغرب لا سيما الولايات المتحدة، ولكن لصالح إيران.

ودللت على هذا الرأي بحديث أمير قطر والرئيس الإيراني خلال مؤتمرها الصحفي المشترك في طهران، عن ضرورة عقد مشاورات دورية بين طهران والدوحة، ووجوب خفض التصعيد والتوتر بجانب توسيع العلاقات الإقليمية.

وقالت الصحيفة إن أمير قطر حاول خلال الزيارة نفي تورط الدوحة في عملية اغتيال قاسم سليماني، بعدما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الطائرة المسيرة التي استهدافت الجنرال الإيراني خرجت من قاعدة أمريكية في قطر.

ودلل التقرير على هذا الأمر بزيارة وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن الذي وصل طهران في زي أسود على غير المعتاد، بعد مقتل قاسم سليماني بساعات.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقارير غربية عن أن ”غرفة عمليات قتل سليماني كانت في الدوحة، وهي من أصدرت الأوامر لإطلاق الطائرات بدون طيار“.