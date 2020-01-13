«روسيا اليوم» تبرز استعراض القوات الجوية المصرية أسلحتها الروسية لأول مرة

أبرزت قناة "روسيا اليوم" استعراض القوات المسلحة مجموعة من الأسلحة الروسية ضمن القوات الجوية لأول مرة والتي كانت من بينها مروحيات "كا-52" التمساح.

وكانت القوات الجوية المصرية قد قامت بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة فى المناورة قادر 2020 على مختلف الإتجاهات.

المروحية الهجومية "كا-52" التمساح

ونقلت القناة عبر موقعها الإلكتروني، عن خبراء عسكريين قولهم إن مروحيات التمساح تصنف بين أفضل الطائرات القتالية في العالم.

وأوضح الخبراء أن مروحيات التمساح تعمل "كمروحيات هجومية"، وتستخدم كطائرات حربية متعددة المهام.

وأضافوا أن التقنيات الحديثة، التي زودت بها المروحيات، تمكنها من العمل كمركز اتصال طائر قادر على الاتصال والتنسيق بين الطائرات والمحطات الأرضية.

وأشار الخبراء إلى أن "كا-52" يمكنها العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية، والتحليق بسرعة 300 كم/ ساعة والوصول إلى ارتفاع 5000 م، بفضل زوج من المراوح العلوية التي يصل قطر كل منها إلى 14.5 م، فيما يمكن طي شفراتها لتشغل مساحات أقل في النسخ البحرية منها.

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كما يمكن تثبيت أنواع مختلفة من القنابل والصواريخ والأسلحة على هذه المروحيات بفضل جناحيها المزودين بـ 6 نقاط مخصصة لهذا الغرض.

مروحية "مي-24"

وأبرز الموقع الإلكتروني ظهور المروحية الهجومية الروسية "مي-24/35" ضمن أسطول القوات الجوية المصرية، حيث تعد من أقوى المروحيات الروسية المتطورة.

وقال الموقع إن المروحية Mi-24 Hind تعد من أشهر مروحيات الاقتحام والدعم النيراني في العالم، حيث تشمل قمرة القيادة المطورة والمزودة بأجهزة الملاحة الحديثة، أنظمة الاتصالات، منظومة الرصد والتعقب الكهروبصري/ الحراري وقياس المسافات بالليزر لرصد الأهداف وتوجيه الصواريخ، أنظمة الرؤية الليلية، وحزمة حرب إلكترونية متكاملة للحماية الذاتية ضد الصواريخ الموجهة بالرادار والأشعة تحت الحمراء.

مقاتلة "ميج-29"

وأضاف الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" أن ظهور المقاتلة "ميج-29" يعد مفاجأة كبيرة.

وأوضحت القناة أن المقاتلة ميج-29 من الجيل الرابع وصممت في زمن الاتحاد السوفيتي ومخصصة لتدمير كل أنواع الأهداف الجوية في كافة الظروف المناخية بواسطة الصواريخ الموجهة أو المدفع الرشاش، وكذلك لإصابة الأهداف البرية.