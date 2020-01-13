مروان شربل: لتأليف حكومة تأخذ رضى الشارع ورضى الخارج والا الغضب الساطع آت

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ "اننا نحتاج الى ​حكومة​ انقاذية مؤلفة من غير الحزبيين يلجؤون الى القانون لتطبيقه، وليس الى الزعيم الذي عينهم".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح شربل أنه "اذا الاحزاب اتت بوزارء جدد وعينتهم في الوزارات التي استلموها ونجحت هذه الوزارات، ماذا سيقول المواطن؟، سيقول انتم عندما وضعتم وزير ولم ينجح وأتيتم بآخر ونجح، يعني ان الوزير فاشل، وكان لا يجب ان تضعوه، أو أنكم تقصدتم وضعه لانه فاشل".

ودعا الى "تأليف حكومة تأخذ رضى الشارع ورضى الخارج وثقة الشارع وثقة الخارج، والا الغضب الساطع آت".

وأشار شربل الى ان "السرقة التي نراها تعني أنه فريبا لن يتمكن احد محن الخروج من منزله حتى لا يسرقوه"، لافتاً الى أنه "أيام ​الحرب اللبنانية​ البنوك ابقت على أبوابها مفتوحة امام الناس وبالحرب أخذنا اموالنا، اليوم يمكن الا يعطوا الناس اموالهم، والناس تخاف على اموالها"، مشدداً على ضرورة "تشكيل حكومة ترضي الشارع، اذا ألفنا حكومة كاللتي استقالت كيف سيساعدونا بالخارج؟".