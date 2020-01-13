اسود: هناك اولويات مختلفة بين التيار الوطني وحزب الله في موضوع مكافحة الفساد

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ الى ان طرح لقاء "​سيدة الجبل​" المطالب بإستقالة ​رئيس الجمهورية​ لا يلقى الإجماع وتفكيك اعادة التوازن الذي كان يعاني منه اللقاء في وقت سابق نفسه، ولا بدّ ان يطرح إشارات استفهام على التجمع وعلى اللقاء وعلى التوقيت. واعتبر ان "هذا الاستهداف للرئيس ميشال عون لكسره وعزله تماماً كالهواء الاصفر الذي ينزل مع الوقت، وتتوضح الصورة في نهاية المطاف ليتبين للناس كلها عندها ان كل هذه الهجمة على الرئيس عون قسم منها كان كذب وغير واقعي ومنظم لهدف معين".

ولفت اسود في حديث تلفزيوني، الى انه نريد مالية قوية و​اقتصاد​ قوي، واليوم لا افهم ان نوقف اي حرامي في البلد، ومنذ عامين النائب ​حسن فضل الله​ يقول ان هناك ملفات تطيح برؤوس الى ​السجن​، اين اصبح هذا الملف ولماذا حتى اللحظة نسمع كلام فقط؟. واكد انه غير مقبول القول ان ​التيار الوطني الحر​ شريك في سرقة البلد. واشار الى اننا اتفقنا مع ​حزب الله​ على ​المقاومة​ لاعتبارات محلية وإقليمية، ولكن هناك اولويات مختلفة بين التيار الوطني الحر وحزب الله في موضوع ​مكافحة الفساد​.

واشار الى اننا اتفقنا على نظام حكم في التسوية الرئاسية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، واتفقنا على برنامح حكم يُطبق في مجلس الوزراء والحريري مسؤول عنه، فالرئيس عون يوجه ويطلب لكن التنفيذ يكون في مجلس الوزراء وهذا ما أخلّ به الحريري.