إستقصاء الجنوب القت القبض على سارقي خزنة في الحنية و صاحب محل مجوهرات

تمكنت دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​، في أقل من 24 ساعة، وبعد الاستقصاء والتحريات التي قامت بها دورية من مفرزة استقصاء الجنوب، من معرفه سارقي خزنة من داخل منزل في بلدة الحنية ​قضاء صور​، حيث أوقفت الدورية المذكورة كلا من (ح. ر.) تولد عام 1994 فلسطيني، و(د. ح.) تولد عام 1994 لبنانية، و(ج. ح.) تولد عام 1968 لبناني، بجرم سرقه خزنة، والمدعو (م. ز.) تولد عام 1985 لبناني، صاحب محل مجوهرات، بجرم شراء مسروق.

وسلم الجميع إلى فصيلة القليلة لإجراء المقتضى بناء لاشارة ​القضاء​.

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