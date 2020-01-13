حمدان: فرض الأمن لا يتحقق بتاتاً بالتراضي ولا ينتظر قرارات وزارية جماعية معطّلة

دعا امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "جميع الأطياف السياسية و شباب الأنتفاضة و​الحراك الشعبي​ الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية ودعم الخطوات التي تؤمن الاستقرار والأمن على امتداد الوطن اللبناني والتي يقوم بها ​الجيش​ وكافة ​القوى الأمنية​"، مشيراً الى ان "فرض الأمن لا يتحقق بتاتاً بالتراضي ولا ينتظر القرارات الوزارية الجماعية المعطّلة للعمل الجدي سواء في الأمن أو في إدارة شؤون البلاد وهذا ما يؤكده بالقول والفعل قائد الجيش جوزّيف عون بغية احباط كل المحاولات الداخلية والخارجية الهادفة الى زعزعة الأمن القومي اللبناني من قبل أيّة جهة كانت".

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